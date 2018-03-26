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Эхо убийства Гошта: один из осужденных по делу предстанет перед судом за кражу
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Эхо убийства Гошта: один из осужденных по делу предстанет перед судом за кражу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Транспортная полиция Сызрани готовится к передаче в суд одного из осужденных по делу о нападении на заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта и его семью.
В апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий неизвестные похитили 34 ребордных ролика. Это детали, которые используют при укладке железнодорожных путей. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что к краже причастны три местных жителя. Награбленное они сдали в пункт приема лома черных металлов и получил за это за 8500 рублей, — рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
В отношении двух мужчин расследование завершили в августе того же года. Одного из них осудили на 4 года, второй скрылся от суда, его объявили в федеральный розыск.
А третий участник преступной группы — Орхан Зорабов — стал фигурантом отдельного уголовного дела, потому что он уже являлся обвиняемым и был осужден по делу об убийстве Андрея Гошта.
Теперь Орхану Зохрабову грозит еще один срок.
Трагедия с семьей Андрея Гошта произошла в ночь на 24 апреля 2016 года в селе Ивашевка Сызранского района. Обвиняемые проникли в дом Гоштов и убили Андрея Гошта, а также пятерых членов его семьи: родителей, супругу, жену брата, племянницу. Также они пытались лишить жизни еще одну племянницу правоохранителя. Врачам удалось ее спасти.
Подозреваемых задержали в начале мая. Все обвиняемые — молодые люди в возрасте от 22 до 24 лет. 63.ru публиковал оперативное видео задержания мужчин. По версии следствия, жажда наживы стала мотивом преступления.
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