Полицейские задержали грабителей, избивших и ограбивших бизнесмена в Москве

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Столичные полицейские задержали двух приезжих из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в ограблении предпринимателя на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть отдела МВД России по району Строгино поступило сообщение о грабеже. На улице Исаковского трое неизвестных напали на 34-летнего предпринимателя, избили, посадили в свою машину и увезли в район Братеево. По пути нападавшие вынудили потерпевшего передать им деньги в иностранной валюте, ноутбук и два мобильных телефона. Завладев ценностями, злоумышленники высадили мужчину из автомобиля и скрылись; общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей", — сказала она.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны, ими оказались двое приезжих из стран ближнего зарубежья в возрасте 34 и 37 лет. Еще один нападавший находится в розыске.