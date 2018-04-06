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На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и грузовик
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На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и грузовик 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Городской автобус столкнулся с грузовым автомобилем на северо-востоке Москвы, в результате ДТП не пострадал ни один пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в пятницу.
"Сегодня около 13.00 мск на Дмитровском шоссе в районе поворота на Северный проезд произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса № 763 и грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с автобусом и перевернулся", — говорится в сообщении.
Как отметили в предприятии, в городском транспорте никто не пострадал, сам автобус получил значительные технические повреждения. «Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД», — добавили в пресс-службе.
Сведениями о состоянии водителя грузовика в «Мосгортрансе» не располагают.
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