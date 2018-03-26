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В Митине выявили факт использования поддельного водительского удостоверения
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В Митине выявили факт использования поддельного водительского удостоверения 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В отношении жителя района Митино возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Мужчина предъявил полицейским заведомо подложные права, оформленные на чужое имя. Согласно проведенной экспертизе, в документ были внесены данные другого человека и вклеена фотография задержанного.
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.
Задержание провели сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО в рамках плановых оперативно-профилактических мероприятий. (ср)
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