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В Воронеже полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере
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В Воронеже полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области задокументирована преступная деятельность группы лиц причастных к сбыту наркотических средств.
Пять жителей Воронежской области в возрасте 19 и 21 лет занимались сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок на территории региона.
В результате проведенной сотрудниками полиции оперативной реализации все пять подозреваемых задержаны на территории областного центра, четверо из них — с поличным. Так, двое молодых людей задержаны после получения ими крупной партии наркотиков в тайнике для последующего измельчения и сбыта. Двое других в момент задержания также при себе имели наркотические средства. В общей сложности сотрудниками полиции изъято около 200 грамм синтетических наркотиков.
В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятого задержанного — домашний арест.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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