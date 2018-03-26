В Воронеже полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере

Пять жителей Воронежской области в возрасте 19 и 21 лет занимались сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок на территории региона.

В результате проведенной сотрудниками полиции оперативной реализации все пять подозреваемых задержаны на территории областного центра, четверо из них — с поличным. Так, двое молодых людей задержаны после получения ими крупной партии наркотиков в тайнике для последующего измельчения и сбыта. Двое других в момент задержания также при себе имели наркотические средства. В общей сложности сотрудниками полиции изъято около 200 грамм синтетических наркотиков.

В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятого задержанного — домашний арест.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.