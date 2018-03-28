В Воронеже полицейские уничтожили наркотические средства на сумму свыше пятидесяти миллионов рублей

На территории специализированного предприятия и полигона полицейскими сожжено 163 кг наркотиков растительного происхождения и около 23 кг синтетических наркотиков.

Также стражами порядка были уничтожены мобильные телефоны, ноутбуки и другая техника, ранее используемая в преступных целях.

Стоимость уничтоженных наркотиков на розничном рынке составляет около 50 миллионов рублей.

Все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам.

Судами различных инстанций было вынесено 544 приговора, уже вступивших в законную силу.