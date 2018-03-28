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В Воронеже полицейские уничтожили наркотические средства на сумму свыше пятидесяти миллионов рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Воронеже полицейские уничтожили наркотические средства на сумму свыше пятидесяти миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области провели мероприятие по уничтожению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота.
На территории специализированного предприятия и полигона полицейскими сожжено 163 кг наркотиков растительного происхождения и около 23 кг синтетических наркотиков.
Также стражами порядка были уничтожены мобильные телефоны, ноутбуки и другая техника, ранее используемая в преступных целях.
Стоимость уничтоженных наркотиков на розничном рынке составляет около 50 миллионов рублей.
Все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам.
Судами различных инстанций было вынесено 544 приговора, уже вступивших в законную силу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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