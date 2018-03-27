В Воронеже полицейские изъяли крупную партию героина, предназначенного для сбыта

В ходе проверки данная информация подтвердилась. Установлено, что подозреваемые сбывали наркотики в областном центре посредством бесконтактного способа.

В оборудованном задержанными тайнике полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом, предназначенным для сбыта. По результатам проведенного исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что изъятое является наркотическим средством — героин, массой более 400 граммов.

В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что наркотические средства получали через курьера, затем делали «закладки».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.