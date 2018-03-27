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В Воронеже полицейские изъяли крупную партию героина, предназначенного для сбыта
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В Воронеже полицейские изъяли крупную партию героина, предназначенного для сбыта 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области получили оперативную информацию о том, что уроженцы Средней Азии, 28-летний мужчина и 41-летняя женщина, подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.
В ходе проверки данная информация подтвердилась. Установлено, что подозреваемые сбывали наркотики в областном центре посредством бесконтактного способа.
В оборудованном задержанными тайнике полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом, предназначенным для сбыта. По результатам проведенного исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что изъятое является наркотическим средством — героин, массой более 400 граммов.
В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что наркотические средства получали через курьера, затем делали «закладки».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
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