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В Ставропольском крае пешеход, убивший водителя за брызги из-под колес, получил 2 года колонии
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В Ставропольском крае пешеход, убивший водителя за брызги из-под колес, получил 2 года колонии 

Newsru.com 48 минут назад
Фото: Newsru.com
Невинномысский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, который
автомобилиста в дорожной ссоре. Злоумышленнику не понравилось, что потерпевший, проезжая по лужам, случайно обрызгал его.
Обвиняемому в убийстве Л. российская Фемида назначила наказание в виде двух лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщает
официальный сайт
краевой прокуратуры.
Как следует из материалов уголовного дела, 18 мая 2017 года осужденный мужчина, находясь во дворе дома по Новой улице в городе Невинномысске, вступил в конфликт с 45-летним водителем Дмитрием Г. Перед этим автолюбитель, проезжая на машине по луже, случайно обрызгал подозреваемого грязной водой.
Мстя «неуклюжему» автовладельцу, мужчина ударил его кулаком по голове. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученного повреждения потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.
До декабря 2017 года преступление оставалось нераскрытым. Однако после «умелого применения криминалистической техники, использования возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз данных» личность преступника была установлена. Один из свидетелей опознал мужчину.
Агрессивному пешеходу сначала инкриминировали ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозило наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако потом обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Теперь подследственному грозил только двухлетний срок лишения свободы.
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