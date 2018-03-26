В Ставропольском крае пешеход, убивший водителя за брызги из-под колес, получил 2 года колонии

Невинномысский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, который

автомобилиста в дорожной ссоре. Злоумышленнику не понравилось, что потерпевший, проезжая по лужам, случайно обрызгал его.

Обвиняемому в убийстве Л. российская Фемида назначила наказание в виде двух лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима , сообщает

официальный сайт

Как следует из материалов уголовного дела, 18 мая 2017 года осужденный мужчина, находясь во дворе дома по Новой улице в городе Невинномысске , вступил в конфликт с 45-летним водителем Дмитрием Г. Перед этим автолюбитель, проезжая на машине по луже, случайно обрызгал подозреваемого грязной водой.

Мстя «неуклюжему» автовладельцу, мужчина ударил его кулаком по голове. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученного повреждения потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

До декабря 2017 года преступление оставалось нераскрытым. Однако после «умелого применения криминалистической техники, использования возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз данных» личность преступника была установлена. Один из свидетелей опознал мужчину.

Агрессивному пешеходу сначала инкриминировали ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозило наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако потом обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Теперь подследственному грозил только двухлетний срок лишения свободы.