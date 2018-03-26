Калининградец может сесть в тюрьму за заведомо ложный донос об угоне авто 

Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию обратился 22-летний местный житель. Он пожаловался, что его «Мерседес», припаркованный у дома улице Алданской, пропал.
Но полицейские выяснили, что незадолго до этого калининградец совершил дорожно-транспортное происшествие на улице Лужской — он наехал на автомобиль «Фиат». При этом он был нетрезв, а с места аварии он уехал.
«Для того, чтобы уйти от ответственности, он написал заявление о том, что «Мерседес» был похищен», — рассказали в МВД.
Против автовладельца возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Ему грозит до двух лет тюрьмы.