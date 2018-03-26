Юноша с татуировкой «я вор и идиот» оказался вором

Бразилии молодого человека арестовали за воровство в супермаркете. Как сообщает издание Metro, у него на лбу была татуировка с надписью «я вор и идиот».

Эта надпись 18-летнему Руану Роча да Силве (Ruan Rocha da Silva) год назад принудительно набили двое мужчин, заставших его за кражей велосипеда. Татуировщик Мэйкон Визли Карвалхо (Maycon Wesley Carvalho) и его сосед Ронилдо Морейра де Аруахо (Ronildo Moreira de Aruajo) были задержаны после того, как сняли процесс на видео и отправили друзьям. Их обвинили в пытках и отправили в тюрьму на три года.

Однако год спустя Силву снова поймали за воровством. На этот раз его задержали полицейские: бразилец пытался украсть из супермаркета пять баллончиков дезодоранта.

Сейчас молодой человек освобожден под залог и ждет суда. Его двоюродный брат рассказал журналистам, что юноша крал в магазинах, потому что снова стал принимать наркотики. Год назад, во время процесса над мучителями Силвы, сообщалось, что он проходит лечение от алкогольной и кокаиновой зависимости.