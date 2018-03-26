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Юноша с татуировкой «я вор и идиот» оказался вором
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Юноша с татуировкой «я вор и идиот» оказался вором 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: страница Everipedia News в Facebook
В Бразилии молодого человека арестовали за воровство в супермаркете. Как сообщает издание Metro, у него на лбу была татуировка с надписью «я вор и идиот».
Эта надпись 18-летнему Руану Роча да Силве (Ruan Rocha da Silva) год назад принудительно набили двое мужчин, заставших его за кражей велосипеда. Татуировщик Мэйкон Визли Карвалхо (Maycon Wesley Carvalho) и его сосед Ронилдо Морейра де Аруахо (Ronildo Moreira de Aruajo) были задержаны после того, как сняли процесс на видео и отправили друзьям. Их обвинили в пытках и отправили в тюрьму на три года.
Однако год спустя Силву снова поймали за воровством. На этот раз его задержали полицейские: бразилец пытался украсть из супермаркета пять баллончиков дезодоранта.
Сейчас молодой человек освобожден под залог и ждет суда. Его двоюродный брат рассказал журналистам, что юноша крал в магазинах, потому что снова стал принимать наркотики. Год назад, во время процесса над мучителями Силвы, сообщалось, что он проходит лечение от алкогольной и кокаиновой зависимости.
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