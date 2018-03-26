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Женщина засудила водителя за ДТП, произошедшее по ее вине
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Женщина засудила водителя за ДТП, произошедшее по ее вине 

Авторамблер 53 минуты назад
Фото: Авторамблер
Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.
После этого она обратилась в Мелеузовский районный суд и потребовала от водителя возместить физический, моральный и нравственный ущерб, сообщает пресс-служба Верховного суда Башкортостана. Истец рассчитывала получить 500 тыс. рублей.
Однако ответчик по делу обратил внимание на то, что пешеход сама нарушила ПДД, пересекая дорогу не по правилам. В результате женщину привлекли к административной ответственности, а требования суд удовлетворил лишь частично — в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. рублей.
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