Женщина засудила водителя за ДТП, произошедшее по ее вине

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.

После этого она обратилась в Мелеузовский районный суд и потребовала от водителя возместить физический, моральный и нравственный ущерб, сообщает пресс-служба Верховного суда Башкортостана . Истец рассчитывала получить 500 тыс. рублей.

Однако ответчик по делу обратил внимание на то, что пешеход сама нарушила ПДД, пересекая дорогу не по правилам. В результате женщину привлекли к административной ответственности, а требования суд удовлетворил лишь частично — в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. рублей.