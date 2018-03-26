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Москвич предстанет перед судом по делу о размещении в соцсети экстремистских аудиозаписей
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Москвич предстанет перед судом по делу о размещении в соцсети экстремистских аудиозаписей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Солнцевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего жителя столицы, обвиняемого в размещении экстремистских аудиозаписей в соцсети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Солнцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ранее судимого жителя Москвы. Он обвиняется по ст. 282 УК РФ («Возбуждение вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»).
Данное уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, в период с апреля 2015 г. по май 2016 г. обвиняемый разместил в одной из соцсетей аудиозаписи экстремистской направленности. Согласно заключению экспертов, материалы содержали психологические и лингвистические признаки, направленные на возбуждение ненависти по признакам расы, национальности и отношения к религии.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был изобличен, и свою вину он отрицать не стал, добавили в прокуратуре. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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