Москвич предстанет перед судом по делу о размещении в соцсети экстремистских аудиозаписей

Солнцевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего жителя столицы, обвиняемого в размещении экстремистских аудиозаписей в соцсети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Солнцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ранее судимого жителя Москвы . Он обвиняется по ст. 282 УК РФ («Возбуждение вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»).

Данное уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в период с апреля 2015 г. по май 2016 г. обвиняемый разместил в одной из соцсетей аудиозаписи экстремистской направленности. Согласно заключению экспертов, материалы содержали психологические и лингвистические признаки, направленные на возбуждение ненависти по признакам расы, национальности и отношения к религии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был изобличен, и свою вину он отрицать не стал, добавили в прокуратуре. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.