Бывшему менеджеру «Воентелекома» после трех лет в колонии прибавили срок

Суд почти вдвое увеличил тюремный срок экс-менеджеру ОАО «Воентелеком» Сергею Побежимову, которого три года назад уже осудили за мошенничество. К ранее полученным пяти годам Побежимову добавили еще шесть лет, а также крупный штраф.

Приговор доставили в колонию

В Мещанском суде Москвы вынесли приговор бывшему менеджеру проекта «Воентелекома» Сергею Побежимову, признав его виновным в хищении 137 млн рублей у Минобороны при закупке услуг по ремонту военной техники. Побежимов действовал в составе преступной группы, однако в сообщении Главной военной прокуратуры не говорится, кто был соучастником этого хищения.

Суд удовлетворил требование гособвинения и приговорил Побежимова к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Напомним, что в апреле 2015 года Побежимова вместе с бывшим гендиректором «Воентелекома» Николаем Тамодиным осудили за хищение 714 млн рублей также при исполнении госконтракта по ремонту военной техники и спецоборудования. Тогда менеджеру назначили пять лет лишения свободы без штрафа.

Добровольно осужденный вместе с сообщниками успел возместить лишь около четырех млн рублей, а арест их имущества позволит вернуть государству еще 50 млн рублей.