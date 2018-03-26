Ещё
Бывшему менеджеру «Воентелекома» после трех лет в колонии прибавили срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшему менеджеру «Воентелекома» после трех лет в колонии прибавили срок 

pasmi.ru 1 час назад
Суд почти вдвое увеличил тюремный срок экс-менеджеру ОАО «Воентелеком» Сергею Побежимову, которого три года назад уже осудили за мошенничество. К ранее полученным пяти годам Побежимову добавили еще шесть лет, а также крупный штраф.
Приговор доставили в колонию
В Мещанском суде Москвы вынесли приговор бывшему менеджеру проекта «Воентелекома» Сергею Побежимову, признав его виновным в хищении 137 млн рублей у Минобороны при закупке услуг по ремонту военной техники. Побежимов действовал в составе преступной группы, однако в сообщении Главной военной прокуратуры не говорится, кто был соучастником этого хищения.
Суд удовлетворил требование гособвинения и приговорил Побежимова к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Напомним, что в апреле 2015 года Побежимова вместе с бывшим гендиректором «Воентелекома» Николаем Тамодиным осудили за хищение 714 млн рублей также при исполнении госконтракта по ремонту военной техники и спецоборудования. Тогда менеджеру назначили пять лет лишения свободы без штрафа.
Добровольно осужденный вместе с сообщниками успел возместить лишь около четырех млн рублей, а арест их имущества позволит вернуть государству еще 50 млн рублей.
pasmi.ru: последние новости
Известный IT-специалист после трех недель в СИЗО внезапно сознался в преступлении Как создать ОПГ, украсть 300 млн и остаться на свободе В Москве заподозренные в получении взятки сотрудники ФСБ и МВД заключены под стражу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы235
В МИД РФ отреагировали на решение Запада330
Мировые державы объявили доллару бойкот50
17 стран высылают российских дипломатов704
США заявили о владениях на Луне101
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение