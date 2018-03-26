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Мужчину осудят за попытку обвинить полицию в краже денег в Хабаровском крае
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Мужчину осудят за попытку обвинить полицию в краже денег в Хабаровском крае 

360tv.ru 31 минуту назад
В Хабаровском крае осудят мужчину, которого инспекторы остановили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день он подал заявление о краже 30 тысяч долларов США из своей машины. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.
В Комсомольском районе Хабаровского края в дежурную часть отдела МВД России обратился
47-летний
местный житель и рассказал, что у него пропала крупная сумма денег в иностранной валюте. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, однако это не остановило его.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что 2 января 2018 года мужчина находился в гостях, где отмечал Новый год и распивал алкогольные напитки. После этого он решил поехать домой на личном автомобиле и взял с собой женщину. Во время поездки мужчина потерял управление, съехал на обочину и повредил машину, однако это не убавило в нем праздничного настроения — достав спиртное, они вместе с женщиной продолжили пить прямо в машине. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, которые предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, однако тот категорически отказался. Решив, что правоохранители нарушают его права, мужчина обратился в дежурную часть и заявил о том, что из его автомобиля якобы пропали 30 тысяч долларов США.
По информации
пресс-службы
прокуратуры Хабаровского края, мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время правоохранители направили уголовное дело в суд.
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