Житель Калуги, ранивший из пистолета двух справлявших нужду прохожих, приговорен к 360 часам обязательных работ 

Судья судебного участка N6 Калужского судебного района вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Калужской области. Он признан виновным в стрельбе по людям. Хулиган открыл огонь по прохожим, которые стали справлять естественные надобности в общественном месте.
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Установлено, что еще в конце марта 2016 года, в ночное время, осужденный находился у себя в квартире дома по Московской улице в Калуге. «По камере видеонаблюдения он увидел, как во двор дома зашли двое незнакомых ему лиц. Видя, что мужчины используют двор в качестве общественного туалета, он взял из дома пистолет, вышел на улицу и произвел выстрелы в потерпевших», — говорится в пресс-релизе.
Пострадавшие получили повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.
пишет, что потерпевшие в момент нападения испражнялись.
Уголовное дело было возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия"). Виновному грозил двухлетний срок лишения свободы.