Житель Калуги, ранивший из пистолета двух справлявших нужду прохожих, приговорен к 360 часам обязательных работ

Уголовное дело было возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия"). Виновному грозил двухлетний срок лишения свободы.

пишет, что потерпевшие в момент нападения испражнялись.

Российская Фемида назначила «борцу за чистоту дворов» наказание в виде 360 часов обязательных работ, сообщает

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