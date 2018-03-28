Ещё
Подозреваемой по делу минздрава Татарстана продлили домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Подозреваемой по делу минздрава Татарстана продлили домашний арест 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Решением суда, женщине разрешено общаться с адвокатом, совершать прогулки по поселку Азамат в Казани и ходить к врачу, передает «Реальное время». Между тем Фахрутдиновой запрещено общаться со своими аспирантами и магистрантами, которые присылают ей свои работы по электронной почте.
Напомним, Елена Фахрутдинова является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, которое было заведено в отношении сотрудников Министерства здравоохранения Татарстана. По уголовному делу также в качестве подозреваемой проходила экс-замминистра ведомства Елена Шишмарева, которая была найдена мертвой в собственном доме.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Авторитет Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве В Калининграде ищут мужчину, расстрелявшего двух приятелей ФСБ раскрыла подробности предотвращенного в Тюмени теракта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово470
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев115
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение