Подозреваемой по делу минздрава Татарстана продлили домашний арест 

Решением суда, женщине разрешено общаться с адвокатом, совершать прогулки по поселку Азамат в Казани и ходить к врачу, передает «Реальное время». Между тем Фахрутдиновой запрещено общаться со своими аспирантами и магистрантами, которые присылают ей свои работы по электронной почте.
Напомним, Елена Фахрутдинова является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, которое было заведено в отношении сотрудников Министерства здравоохранения Татарстана. По уголовному делу также в качестве подозреваемой проходила экс-замминистра ведомства Елена Шишмарева, которая была найдена мертвой в собственном доме.