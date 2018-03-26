Экс-глава УК в Нефтекамске получил за долги 3 года условно

rightС января 2015 года по февраль 2016 года УК «Наш Дом» под руководством Рашита Саляхова собирала с жильцов обслуживаемых домов средства за отопление и горячую воду, не перечисляя их теплоэнергетикам. По заявлению «БашРТС» было возбуждено уголовное дело. В ходе суда Саляхов возместил ущерб, но был отстранен от должности.

"Суд признал его виновным по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Растрата чужого имущества», приговорил к трем годам лишения свободы условно и назначил штраф в 200 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.

В 2017 году следствие выявило новые эпизоды нецелевого расходования Саляховым средств — в этот раз на сумму 1,05 миллиона рублей. В марте этого года суд вновь признал виновным бывшего руководителя УК и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей, а также возмещению «БашРТС» 1,05 миллиона рублей непогашенного долга.

Кроме того, сейчас в нефтекамском суде рассматривается дело уже действующего директора УК «Наш Дом» Владимира Бахтиярова. Он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями при расчетах с «БашРТС». С момента его назначения в июле 2016-го долги жилищной организации перед теплоэнергетиками выросли на 34 миллиона рублей и по состоянию на 1 марта 2018 года превысили 45 миллионов рублей.