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Экс-глава УК в Нефтекамске получил за долги 3 года условно
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Экс-глава УК в Нефтекамске получил за долги 3 года условно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экс-глава управляющей компании в Нефтекамске, накопившей перед «БашРТС» (входят в "Интер РАО") свыше 13 миллионов рублей долга за тепло и горячую воду, получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает компания.
rightС января 2015 года по февраль 2016 года УК «Наш Дом» под руководством Рашита Саляхова собирала с жильцов обслуживаемых домов средства за отопление и горячую воду, не перечисляя их теплоэнергетикам. По заявлению «БашРТС» было возбуждено уголовное дело. В ходе суда Саляхов возместил ущерб, но был отстранен от должности.
"Суд признал его виновным по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Растрата чужого имущества», приговорил к трем годам лишения свободы условно и назначил штраф в 200 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.
В 2017 году следствие выявило новые эпизоды нецелевого расходования Саляховым средств — в этот раз на сумму 1,05 миллиона рублей. В марте этого года суд вновь признал виновным бывшего руководителя УК и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей, а также возмещению «БашРТС» 1,05 миллиона рублей непогашенного долга.
Кроме того, сейчас в нефтекамском суде рассматривается дело уже действующего директора УК «Наш Дом» Владимира Бахтиярова. Он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями при расчетах с «БашРТС». С момента его назначения в июле 2016-го долги жилищной организации перед теплоэнергетиками выросли на 34 миллиона рублей и по состоянию на 1 марта 2018 года превысили 45 миллионов рублей.
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» — крупная региональная теплоснабжающая компания, обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель.
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