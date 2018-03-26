В Казани задержали мужчину, который провозил наркотики в бисквитных рулетах 

Полицейские задержали мужчину, который перевозил в бисквитных рулетах наркотики, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль на автодороге Москва — Уфа в Зеленодольском районе. У 33-летнего пассажира полицейские нашли пакет с бисквитными рулетами, в которых были спрятаны пакетики с наркотиками синтетического и растительного происхождения.
Выяснилось, что мужчина, освободившийся из колонии несколько месяцев назад, с водителем знаком не был. Тот, следуя из Москвы в Новосибирск, согласился подвезти попутчика до Челябинска.