Деньги и ювелирные изделия на 5 млн руб. украли из квартиры врача в Марьиной роще

Неизвестный в Марьиной роще выкрал из квартиры заведующей отделением Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии ювелирные изделия и наличные на сумму около 5 млн руб., рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

«В период с 8 по 24 марта неизвестный путем подбора ключа к замку входной двери проник в квартиру на ул. Октябрьская, д. 42, принадлежащей 50-летней заведующей отделением Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии. Подозреваемый выкрал из квартиры ювелирные изделия на 71 тыс. долл., а также 500 евро и 17,5 тыс. долл. Сумма ущерба составила около 5 млн руб.», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. В полицию заявила о краже 26-летняя дочь потерпевшей. По ее словам, ювелирные изделия достались в наследство от покойного мужа, который в свое время был индивидуальным предпринимателем и занимался ремонтом автомобилей.