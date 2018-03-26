Ещё
Деньги и ювелирные изделия на 5 млн руб. украли из квартиры врача в Марьиной роще
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Деньги и ювелирные изделия на 5 млн руб. украли из квартиры врача в Марьиной роще 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Неизвестный в Марьиной роще выкрал из квартиры заведующей отделением Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии ювелирные изделия и наличные на сумму около 5 млн руб., рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В период с 8 по 24 марта неизвестный путем подбора ключа к замку входной двери проник в квартиру на ул. Октябрьская, д. 42, принадлежащей 50-летней заведующей отделением Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии. Подозреваемый выкрал из квартиры ювелирные изделия на 71 тыс. долл., а также 500 евро и 17,5 тыс. долл. Сумма ущерба составила около 5 млн руб.», — рассказал собеседник агентства.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. В полицию заявила о краже 26-летняя дочь потерпевшей. По ее словам, ювелирные изделия достались в наследство от покойного мужа, который в свое время был индивидуальным предпринимателем и занимался ремонтом автомобилей.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд 11 апреля проверит законность приговора лидеру неформального движения «Реструкт» М.Марцинкевичу Обвинение 29 марта запросит наказание для обвиняемого в коррупции полковника М.Максименко Более 10 тыс. патронов, 20 единиц огнестрельного оружия и тротил изъяли полиция и ФСБ у двух москвичей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов647
В МИД РФ отреагировали на решение Запада166
У Украины заканчивается газ51
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно253
Мировые державы объявили доллару бойкот14
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение