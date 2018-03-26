Житель Павловского района угнал машину, чтобы догнать электричку 

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разбираться в обстоятельствах курьезного преступления.
Житель Павловского района заявил об угоне машины.
Ориентировка на розыск транспортного средства была передана всем дежурным постам, в районе ввели план «Перехват».
Машину задержали по дороге в Тихорецк. За рулем был 48-летний местный житель. Известно, что мужчина судим. Его доставили в отдел полиции, он не стал отпираться и пояснил, что воспользовался чужим автомобилем для того, чтобы догнать электричку. Он опоздал на электропоезд, поэтому ему необходимо было добраться до станции Новолеушковской.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».