Житель Павловского района угнал машину, чтобы догнать электричку

Житель Павловского района заявил об угоне машины.

Ориентировка на розыск транспортного средства была передана всем дежурным постам, в районе ввели план «Перехват».

Машину задержали по дороге в Тихорецк . За рулем был 48-летний местный житель. Известно, что мужчина судим. Его доставили в отдел полиции, он не стал отпираться и пояснил, что воспользовался чужим автомобилем для того, чтобы догнать электричку. Он опоздал на электропоезд, поэтому ему необходимо было добраться до станции Новолеушковской.