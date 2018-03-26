В ходе совместных мероприятий полиции Чебоксар и Казани раскрыта серия краж из магазинов парфюмерии и косметики 

В декабре прошлого года в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары поступило сообщение о краже из магазина косметики и парфюмерии по улице Карла Маркса. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный похитил три упаковки туалетной воды общей стоимостью около 12 тысяч рублей. Войдя в магазин, злоумышленник за считанные секунды похитил парфюмерию с витрины у входа и успел скрыться на автомобиле до того, как сработала сигнализация. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с коллегами из Татарстана подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый, безработный житель Казани, который дал признательные показания в общей сложности в 15 фактах краж в родном городе и Чебоксарах. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, в отношении 26-летнего задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.