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Чайник и кувалду украли из дома в садовом товариществе Егорьевска
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Чайник и кувалду украли из дома в садовом товариществе Егорьевска 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину с украденными из дачного дома вещами, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
В дежурную часть Егорьевского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что из дачного дома в СНТ «Нарцисс» совершена кража. Хозяйка обратилась в полицию, когда обнаружила, что дверь дома вскрыта, а из помещения пропали электрический чайник, камуфлированная куртка, кабель, моток медной проволоки, кувалда и другие мелкие предметы.
«Экипаж группы задержания недалеко от места происшествия обратил внимание на прохожего в камуфлированной куртке, который нес объемную сумку. Сотрудники Росгвардии остановили его для проверки документов. В его сумке обнаружили пропавшие вещи. Мужчина пояснил, что нашел эти предметы на улице», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в ходе которого потерпевшая опознала в находящихся у задержанного вещах свое имущество. В свою очередь злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что хотел продать украденное.
По факту кражи в отношении ранее не судимого 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
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