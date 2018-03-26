В Уфе вынесли приговор мошенникам, обманувшим дольщиков на 307 миллионов рублей

В Кировском районном суде вынесли приговор двум мошенникам-бизнесменам, которые продали уфимцам квартиры в строящемся доме, а потом сбежали с деньгами на Кипр

На скамье подсудимых оказался председатель правления ЖСК «Дуслык-Строй» и его сообщник — директор уфимской компании. Мужчины выступили инвесторами строительства дома на перекрестке Кирова и Пархоменко. В новостройке предполагалось всего 10 этажей и 65 квартир, но мужчины увлеклись продажей и заключили аж 99 договоров. Часть дома была построена, но деньги дольщиков пошли вовсе не на строительство, а на покупку дорогих автомобилей и пополнение оффшорных счетов.

— На их имущество наложили арест, собственность оценили в 347 миллионов рублей. Сообщники отправятся в колонию общего режима на четыре года, их еще в зале суда взяли под стражу. Но ведомство намерено обжаловать приговор, так как считает его мягким, — пояснили в прокуратуре Кировского района Уфы

Кировский районный суд рассматривает дело еще одного руководителя «Дуслык-Строя», а в полицию обращаются с заявлениями всё новые и новые пострадавшие от рук мошенников.