При строительстве панорамного лифта в Сочи похищено 1,5 миллиона рублей

Сочинская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела против гендиректора фирмы-подрядчика. 40-летний житель Московской области подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

«В декабре 2014 года крупная компания заключила договор подряда на выполнение работ по устройству панорамного лифта в Сочинском филиале. Летом 2015 года фирма представила для отчета акты выполненных работ и внесла туда сведения о работе по гидроизоляции, уплотнению грунта, асфальтированию, которые фактически выполнены не были. Однако деньги на свой счет подрядчик получил. Подсчитанный материальный ущерб от мошеннических действий гендиректора составил 1,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Уголовным законодательством данное преступление карается лишением свободы сроком до 10 лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.