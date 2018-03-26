Ещё
Амнистия первого замглавы Похвистнева устояла в апелляции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Амнистия первого замглавы Похвистнева устояла в апелляции 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, его обвиняли в совершении трех преступлений: злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
В основу уголовного дела легло строительство домов для переселенцев из аварийного жилья — дом №43б на ул. Бережкова вызвал множество нареканий, строителей даже заподозрили в использовании уже бывших в употреблении стройматериалов.
Летом 2015 г. Анатолия Васильева — руководителя компании ЗАО «Сервисторгстрой», которая вела строительство, — признали виновным в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его приговорили к трем годам и одному месяцу условного лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. и испытательным сроком два с половиной года.
В марте 2016 г. уголовное дело Николая Вазлева передали для рассмотрения в Похвистневский районный суд, где 29 июня 2016 г. он был оправдан по всем статьям. Самарский областной суд подобное решение отменил и дело вернул на новое рассмотрение.
По итогам повторного судебного разбирательства в конце декабря прошлого года Николая Вазлева признали виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, за что его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком, но от наказания и судимости сразу освободили по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. По остальным статьям обвинения за Вазлевым признали право на реабилитацию.
Этот приговор был одновременно обжалован и прокуратурой, и адвокатом подсудимого. На прошлой неделе Самарский областной суд поставил точку: приговор Николаю Вазлеву оставлен без изменений.
Волга Ньюс: последние новости
Представители самарских торговых центров рассказали, насколько безопасно в их зданиях Экс-совладелец "Окон С.О.К." Алексей Солдатов арестован по подозрению в убийстве своей жены Возбуждено дело о коммерческом подкупе директора завода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы242
В МИД РФ отреагировали на решение Запада332
Мировые державы объявили доллару бойкот51
17 стран высылают российских дипломатов708
США заявили о владениях на Луне109
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение