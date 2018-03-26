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Проверка систем противопожарной безопасности пройдет в «Афимолл Сити» после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
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Проверка систем противопожарной безопасности пройдет в «Афимолл Сити» после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Администрация торгово-развлекательного комплекса «Афимолл Сити» проведет внеочередную проверку систем противопожарной безопасности после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили в пресс-службе «Афимолл Сити».
«ТРЦ «Афимолл Сити» начинает внеочередную проверку систем противопожарной безопасности. Проверка коснется как арендаторов, так и общественных зон, состояния противопожарных выходов и маршрутов эвакуации», — сообщили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса подчеркнули, что плановые проверки состояния противопожарной безопасности и технических систем в ТРЦ «Афимолл Сити» проходят раз в квартал. Они также традиционно включают в себя проверку общественных зон, маршрутов эвакуации, состояния противопожарной сигнализации и оповещения всех зон.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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