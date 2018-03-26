В ХМАО начальника полиции Нефтеюганска допрашивает СКР

Ранее в Нефтеюганске ликвидировали незаконный склад поддельного алкоголя — в спецоперации принимали участие сотрудники СКР, Росгвардии и полиции. Правоохранители изъяли более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого обнаружили сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту и даже смерть.

По данным собеседника, в уголовном деле, помимо Плаксина, упоминается и ряд других сотрудников ОМВД Нефтеюганска. Предъявлено ли кому-нибудь из них обвинение, на данный момент неизвестно. В УМВД по Югре, а также в региональном управлении СКР ситуацию официально не комментируют.

Главный фигурант уголовного дела, председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров согласился на сделку со следствием. Так, он заявил, что являлся лишь управляющим криминальным бизнесом, тогда как решения принимали люди в погонах. Одновременно с задержанием Худаярова Николай Плаксин ушёл в отпуск.