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В ХМАО начальника полиции Нефтеюганска допрашивает СКР
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В ХМАО начальника полиции Нефтеюганска допрашивает СКР 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) Следственный комитет России взял в разработку начальника ОМВД по Нефтеюганску Николая Плаксина. Он проходит в качестве фигуранта по делу о продаже суррогатного алкоголя, имевшего в своём составе метиловый спирт. Плаксин уже отвечает на вопросы следователей, сообщил «URA.RU» в понедельник, 26 марта, источник в правоохранительных органах региона.
Ранее в Нефтеюганске ликвидировали незаконный склад поддельного алкоголя — в спецоперации принимали участие сотрудники СКР, Росгвардии и полиции. Правоохранители изъяли более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого обнаружили сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту и даже смерть.
По данным собеседника, в уголовном деле, помимо Плаксина, упоминается и ряд других сотрудников ОМВД Нефтеюганска. Предъявлено ли кому-нибудь из них обвинение, на данный момент неизвестно. В УМВД по Югре, а также в региональном управлении СКР ситуацию официально не комментируют.
Главный фигурант уголовного дела, председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров согласился на сделку со следствием. Так, он заявил, что являлся лишь управляющим криминальным бизнесом, тогда как решения принимали люди в погонах. Одновременно с задержанием Худаярова Николай Плаксин ушёл в отпуск.
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