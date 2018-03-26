Начальник полиции из ХМАО дает показания в СКР по делу о суррогатном алкоголе

Начальник ОМВД по Нефтеюганску Николай Плаксин проходит в качестве фигуранта по делу о продаже суррогатного алкоголя, имевшего в своем составе метиловый спирт. Он дает показания в рамках соответствующего расследования Следственного комитета России (СКР), сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным собеседника издания, в уголовном деле, помимо Плаксина, фигурирует и ряд других сотрудников ОМВД Нефтеюганска. Предъявлено ли кому-нибудь из них обвинение, на данный момент неизвестно. В УМВД по Югре , а также в региональном управлении СКР ситуацию официально не комментируют.

Ранее источники издания сообщали о проверке, которую в отношении полицейских Нефтеюганска начал СКР. Главный фигурант уголовного дела, по данным источников, председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров, согласился на сделку со следствием. В частности, он заявил, что являлся лишь управляющим криминальным бизнесом, тогда как решения принимали люди в погонах. Одновременно с задержанием Худаярова Николай Плаксин ушел в отпуск.

Ранее в Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя — в спецоперации принимали участие сотрудники СКР, Росгвардии и полиции. Было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть при употреблении.