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МВД: В Татарстане задержали мужчину, перевозившего наркотики в бисквитах
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МВД: В Татарстане задержали мужчину, перевозившего наркотики в бисквитах 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Мужчина в Татарстане подозревается в перевозке наркотиков в бисквитных рулетах. 33-летний подозреваемый был задержан на участке автомобильной дороги Москва — Уфа в Зеленодольском районе республики. При обыске у него изъяли пакет с кондитерскими изделиями. Проверив бисквитные рулеты, эксперты пришли к выводу, что в них наркотик. Представитель МВД России Ирина Волк говорит, что в свертках было вещество растительного происхождения и синтетический наркотик. По факту возбуждено уголовное дело. Волк уточняет, что задержанный недавно освободился из  колонии. Он был случайным попутчиком водителя автомобиля. Последний согласился
подвезти до Челябинска.
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