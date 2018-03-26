МВД: В Татарстане задержали мужчину, перевозившего наркотики в бисквитах 

Мужчина в Татарстане подозревается в перевозке наркотиков в бисквитных рулетах. 33-летний подозреваемый был задержан на участке автомобильной дороги Москва — Уфа в Зеленодольском районе республики. При обыске у него изъяли пакет с кондитерскими изделиями. Проверив бисквитные рулеты, эксперты пришли к выводу, что в них наркотик. Представитель МВД России Ирина Волк говорит, что в свертках было вещество растительного происхождения и синтетический наркотик. По факту возбуждено уголовное дело. Волк уточняет, что задержанный недавно освободился из колонии. Он был случайным попутчиком водителя автомобиля. Последний согласился
подвезти до Челябинска.