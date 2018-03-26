В Абатском районе в пожаре погибли две малолетние девочки

Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух малолетних детей в пожаре в селе Болдырево Абатского района. Трагедия произошел сегодня утром, 26 марта, в 8 часов на улице Молодежная.