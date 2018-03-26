В Абатском районе в пожаре погибли две малолетние девочки 

Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух малолетних детей в пожаре в селе Болдырево Абатского района. Трагедия произошел сегодня утром, 26 марта, в 8 часов на улице Молодежная.
— К моменту прибытия спасателей одна половина дома площадью 56 квадратных метров была полностью охвачена огнем, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Пожар удалось потушить через 15 минут, но девочек спасти не удалось. В сгоревшем доме нашли тела двух сестер 2012 и 2013 годов рождения. Сейчас расследованием случившегося занимаются следователи. — В настоящий момент следователями проводятся следственные действия на месте происшествия, направленные на установление причин пожара, а именно, допрашиваются свидетели произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и физико-химической экспертиз, запрошены сведения имеющие значение при расследовании уголовного дела, — сообщили в СКР по Тюменской области. По данному факту тюменский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.