Во Франции задержали двух человек по подозрению в убийстве пережившей холокост женщины

В Париже задержали двоих человек, подозреваемых в убийстве 85-летней Мирейль Кнолль, которая пережила депортацию евреев в концентрационные лагеря в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает AFP.

Кнолль была обнаружена в своей постели с несколькими ножевыми ранениями, также в её квартире произошло возгорание.

Как отмечается, полиция подозревает, что инцидент связан с антисемитизмом.

Предполагаемые убийцы задержаны. Им предъявлены обвинения в убийстве, ограблении и нанесении ущерба имуществу. Отмечается, что один из задержанных был соседом погибшей и регулярно посещал её.

По словам адвоката семьи Кнолль, в её доме не было ничего ценного, что можно было бы украсть.

Французский лидер Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил соболезнования в связи с произошедшим и подтвердил свою решимость бороться с антисемитизмом.

По данным агентства, Кнолль и её матери удалось избежать депортации евреев из Парижа в 1942 году.