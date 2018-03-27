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Во Франции задержали двух человек по подозрению в убийстве пережившей холокост женщины
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Во Франции задержали двух человек по подозрению в убийстве пережившей холокост женщины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Париже задержали двоих человек, подозреваемых в убийстве 85-летней Мирейль Кнолль, которая пережила депортацию евреев в концентрационные лагеря в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает AFP.
Кнолль была обнаружена в своей постели с несколькими ножевыми ранениями, также в её квартире произошло возгорание.
Как отмечается, полиция подозревает, что инцидент связан с антисемитизмом.
Предполагаемые убийцы задержаны. Им предъявлены обвинения в убийстве, ограблении и нанесении ущерба имуществу. Отмечается, что один из задержанных был соседом погибшей и регулярно посещал её.
По словам адвоката семьи Кнолль, в её доме не было ничего ценного, что можно было бы украсть.
Французский лидер Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил соболезнования в связи с произошедшим и подтвердил свою решимость бороться с антисемитизмом.
По данным агентства, Кнолль и её матери удалось избежать депортации евреев из Парижа в 1942 году.
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