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На Урале вынесли приговор двум местным жителям по делу о рэкете
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На Урале вынесли приговор двум местным жителям по делу о рэкете 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Сосновский районный суд вынес приговор двум местным жителям по делу о рэкете, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Челябинской области. В ходе судебного процесса было установлено три преступных эпизода, произошедших в 2016 году.
Один из фигурантов приговорён к трём годам и трём месяцам исправительной колонии строгого режима, второй — к трём годам и шести месяцам общего режима.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что членов этнической преступной группы задержали за вымогательство в Крыму.
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