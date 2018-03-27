На Урале вынесли приговор двум местным жителям по делу о рэкете 

Сосновский районный суд вынес приговор двум местным жителям по делу о рэкете, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Челябинской области. В ходе судебного процесса было установлено три преступных эпизода, произошедших в 2016 году.
Один из фигурантов приговорён к трём годам и трём месяцам исправительной колонии строгого режима, второй — к трём годам и шести месяцам общего режима.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что членов этнической преступной группы задержали за вымогательство в Крыму.