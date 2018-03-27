Обвиняемые в разбое и убийстве осуждены в Ростове-на-Дону

Двое обвиняемых в разбое и убийстве осуждены в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, обвиняемые совершили разбойное нападение на дом и нанесли множественные ножевые ранения его хозяину, полагая, что у него есть крупная сумма денег. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Затем злоумышленники проникли в дом, где находились жена и племянница убитого, похитили более 60 тыс. рублей и травматический пистолет, после чего скрылись.

Суд признал мужчин виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).