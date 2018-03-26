Обвиняемые в избиении журналиста осуждены в Ростове-на-Дону

По версии следствия, в январе 2017 года на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону обвиняемые, трое из которых входили в состав экстремистской организации, напали на лидера регионального политического движения «Левый Блок», работающего журналистом сайта «Кавказский узел», и избили его.

Подельники в зависимости от роли каждого из них в преступлении признаны виновными по ст. 116 УК РФ (побои), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации).

Двое подсудимых приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на срок три с половиной года и три года восемь месяцев. Один осужденный получил условный срок, еще один — 300 часов обязательных работ.

Приговор еще не вступил в законную силу.