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Бывшей главе Судиславского района Татьяне Тележкиной изменили наказание
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Бывшей главе Судиславского района Татьяне Тележкиной изменили наказание 

Kostroma.Today 55 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшей главы Судиславского района, узнал KOSTROMA.TODAY. Татьяне Тележкиной изменили наказание.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, с учетом смягчающих обстоятельств бывшей чиновнице назначили штраф 50 тысяч рублей.
К смягчающим обстоятельствам областной суд отнес то, что Татьяна Тележкина фактически признала обстоятельства произошедшего. Но она до последнего считала, что действовала в рамках закона.
До этого Островский суд приговорил бывшую главу к штрафу 110 тысяч рублей, но приговор был обжалован.
Напомним, Татьяну Тележкину признали виновной в покупке автомобиля Hyundai Solaris.
Иномарка сначала была приобретена для школы. Из бюджета на эти цели было потрачено 500 тысяч рублей. Однако сразу же после этого автомобиль передали администрации Судиславского района. Причем, как подчеркнули в областной прокуратуре, «в непосредственное распоряжение главы района с возможностью использовать автомобиль по своему усмотрению».
Кроме того, суд признал доказанным, что Татьяна Тележкина незаконно выплатила себе и работникам администрации района премии на сумму около 205 тысяч рублей.
В прокуратуре отметили, что это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования и охраняемых законом интересов общества и государства.
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