Порядок регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания или…

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» [1] введены усиленные меры безопасности, предусматривающие, в том числе, особый порядок регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства [2].

Так, в период проведения с 25 мая по 25 июля 2018 г. чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года [3] на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи срок обращения граждан Российской Федерации для регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства — 7) до 3 дней со дня прибытия, а срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан сокращается с 7 рабочих дней до 1 суток со дня прибытия иностранного гражданина в место жительства или место пребывания.

Особенности регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства

Граждане Российской Федерации, прибывшие для временного проживания в жилые помещения (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз и иных мест временного пребывания и размещения), не являющиеся их местом жительства, или прибывшие для постоянного проживания к новому месту жительства, обязаны лично обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России [4] с заявлением о регистрации по установленной форме и представить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации'.

Исключаются случаи подачи заявлений о регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства через лиц, ответственных за прием и передачу в подразделения по вопросам миграции документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг [5], Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) [6], организации почтовой связи.

Необходимо отметить, что при вселении граждан — членов семьи нанимателя жилого помещения проживающие совместно с нанимателем совершеннолетние пользователи выражают свое согласие на проживание гражданина в письменной форме, а при вселении других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи также необходимо согласие наймодателя. Согласие на проживание гражданина в жилом помещении, находящемся в долевой собственности, выражается всеми ее участниками в письменной форме. Подписи гражданина и собственника (сособственников) жилого помещения или нанимателя жилого помещения и членов его семьи удостоверяются должностным лицом подразделения по вопросам миграции.

Должностное лицо подразделения по вопросам миграции при представлении гражданами вышеуказанных документов в день обращения:

Удостоверяет подписи гражданина и собственника (сособственников) жилого помещения или нанимателя жилого помещения и членов его семьи.

Производит регистрацию гражданина.

Ежесуточно вносит сведения о зарегистрированных гражданах в информационную систему МВД России.

Присваивает заявлению о регистрации по месту пребывания или заявлению о регистрации по месту жительства порядковый номер, соответствующий порядковому номеру журнала учета заявлений о регистрации по месту пребывания или журналу учета заявлений о регистрации по месту жительства по установленным формам (соответственно).

Заполняет посредством информационной системы МВД России адресные листки прибытия (убытия) и листки статистического учета прибытия.

В случае регистрации гражданина по месту жительства проставляет в основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, отметку о регистрации по месту жительства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста, выдает свидетельство о регистрации по месту жительства по установленной форме). В случае регистрации гражданина по месту пребывания выдает свидетельство о регистрации по месту пребывания по установленной форме.

Запрашивает у лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые книги для внесения сведений о регистрации граждан. Заявления о регистрации по установленной форме и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ставятся на контроль до внесения сведений о регистрации граждан в карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые книги, после чего подшиваются в дела.

Снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Данный порядок регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства не распространяется на граждан Российской Федерации, являющихся участниками чемпионата мира по футболу, а также представителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.

О порядке постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства

Подразделения по вопросам миграции осуществляют постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания и их регистрацию по месту жительства в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [7], Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [8] с учетом ограничений и особенностей, установленных Указом.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период проведения чемпионата не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, принимающие участие в мероприятиях, в том числе участники спортивных соревнований, а также представители FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенные в списки FIFA.

При этом Федеральным законом № 109-ФЗ на принимающую сторону возложена обязанность уведомить территориальный орган МВД России о прибытии всех иностранных граждан в место пребывания.

В целях реализации Указа принимающей стороне или непосредственно иностранному гражданину в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1, 4 статьи 22 Федерального закона № 109-ФЗ [9], для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания, в течение одних суток со дня прибытияиностранного гражданина в место пребывания необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России и представить уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания [10] и другие необходимые документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо подразделения по вопросам миграции при представлении принимающей стороной уведомления о прибытии в день обращения:

Проверяет точность изложенных в уведомлении о прибытии сведений и наличие необходимых документов, предусмотренных пунктами 28-30 Правил миграционного учета.

Незамедлительно проставляет отметку о приеме уведомления о прибытии.

Возвращает отрывную часть уведомления о прибытии принимающей стороне.

Присваивает уведомлению о прибытии порядковый номер, соответствующий порядковому номеру журнала учета уведомлений о прибытии.

Фиксирует сведения о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания в учетных документах подразделения по вопросам миграции и в Государственной информационной системе миграционного учета.

Сведения о въезде иностранных граждан в Российскую Федерацию и выезде иностранных граждан из Российской Федерации (содержащиеся в обеих частях миграционных карт) в течение одних суток с даты поступления от должностных лиц пограничного контроля ежесуточно вносятся в Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, в том числе участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Для регистрации по месту жительства в период проведения чемпионата временно или постоянно проживающему иностранному гражданину в течение одних суток со дня своего прибытия в место жительства необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России с заявлением о регистрации по месту жительства и представить документы и их копии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо подразделения по вопросам миграции при представлении вышеуказанных документов в день обращения:

Удостоверяет подписи иностранного гражданина и собственника (сособственников) жилого помещения или нанимателя жилого помещения и членов его семьи.

Производит регистрацию иностранного гражданина по месту жительства путем проставления отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде на жительство, либо в разрешении на временное проживание лица без гражданства, либо в удостоверении беженца, либо в свидетельстве о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, а также в заявлении о регистрации иностранного гражданина по месту жительства.

Присваивает заявлению о регистрации по месту жительства порядковый номер, соответствующий порядковому номеру журнала учета заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства.

Фиксирует сведения о регистрации иностранного гражданина по месту жительства в учетных документах подразделения по вопросам миграции и в информационной системе МВД России.

Снятие иностранных граждан с учета по месту пребывания или с регистрации по месту жительства осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о миграционном учете

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 109-ФЗ лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о миграционном учете, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возложена на соответствующего иностранного гражданина.

Информация о порядке пребывания и постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

В период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года [11] и заканчивающийся в день последнего матча ЧМ-2018 (с 4 июня по 15 июля 2018 года), иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Российскую Федерацию в качестве зрителей ЧМ-2018 [12], въезжают в Российскую Федерацию, а в период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча и заканчивающийся через десять дней после даты проведения последнего матча ЧМ-2018 (с 4 июня по 25 июля 2018 года) иностранные зрители выезжают из Российской Федерации без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, и паспорту болельщика (персонифицированной карте зрителя), как на бумажном носителе (заламинированном бланке), так и в электронной форме [13].

Паспорт болельщика подтверждает право иностранного зрителя на въезд в Российскую Федерацию, пребывание в Российской Федерации и выезд из Российской Федерации в указанный период.

Паспорт болельщика (FAN Ш) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается в целях комфортного и безопасного пребывания зрителей ЧМ— 2018 на стадионах проведения матчей ЧМ-2018 в Российской Федерации. Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет (ы) на футбольные матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, единожды на каждого зрителя и представляет собой заламинированный бланк.

При въезде в Российскую Федерацию каждому иностранному гражданину выдается миграционная карта, которая должна находиться у него в течение всего срока его пребывания в Российской Федерации.

В случае порчи или утраты миграционной карты иностранному гражданину необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту своего нахождения [14] для получения дубликата миграционной карты.

Во время проведения ЧМ-2018 в городах Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. иностранный гражданин в каждом городе, где он будет посещать спортивные мероприятия, подлежит постановке на учет по месту пребывания в течение одних суток со дня его прибытия в место пребывания. Если иностранный гражданин планирует находиться в городе проведения спортивных мероприятий менее одних суток, то допускается отсутствие постановки его на учет по месту пребывания, за исключением случая нахождения в организации, оказывающей гостиничные услуги.

Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, принимающие участие в спортивных мероприятиях, в том числе участники спортивных соревнований, а также представители FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенные в списки FIFA [15].

В качестве принимающей стороны могут выступать как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин будет фактически проживать (находиться).

При размещении иностранного гражданина в гостинице, принимающей стороной для него является администрация гостиницы.

Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии в место пребывания [16] предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, и миграционную карту. В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации.

Принимающая сторона заполняет уведомление о прибытии, которое вместе с копией всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а также копией миграционной карты представляется непосредственно в орган миграционного учета, где незамедлительно проставляется соответствующая отметка о приеме уведомления о прибытии, после чего отрывная часть уведомления возвращается принимающей стороне.

Далее принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть уведомления о прибытии, наличие которой у него подтверждает его постановку на миграционный учет.

Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.

Непредставление принимающей стороной в орган миграционного учета миграционной карты не является основанием для отказа в приеме документов, необходимых для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России о своем прибытии в место пребывания при наличии документально подтвержденных уважительных причин (например болезнь, физическая невозможность и т.д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган миграционного учета.

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин (иностранный гражданин, имеющий вид на жительство) вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания непосредственно соответствующее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России с письменного согласия принимающей стороны.

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания возложена на соответствующего иностранного гражданина1,

В целях своевременного осуществления миграционного учета иностранных зрителей в территориальных органах МВД России будет организован ежедневный прием заявителей, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

[1] Далее — «Указ».

[2] Далее — «иностранный гражданин».

[3] Далее — «период проведения чемпионата».

[4] Далее — «подразделение по вопросам миграции».

[5] Далее — «МФЦ».

[6] Далее — «ЕПГУ».

[7] Далее — «Федеральный закон № 109-ФЗ»,

[8] Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9. Далее — «Правила миграционного учета».

[9] Далее — «принимающая сторона».

[10] Далее — «уведомление о прибытии».

[11] Далее — «ЧМ-2018».

[12] Далее — «иностранные граждане».

[13] Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Далее — «Федеральный закон».

[14] Далее — «орган миграционного учета»

[15] Статья 8 Федерального закона.

[16] Далее — «уведомление о прибытии».

соответствии со статьей 24 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».