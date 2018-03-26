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В Нововоронеже полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
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В Нововоронеже полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ОМВД России по г. Нововоронежу полицейские получили оперативную информацию о том, что 23-летний неработающий местный житель, ранее судимый за имущественное преступление, употребляющий наркотические средства, причастен к систематическому предоставлению помещения для их потребления.
Установлено, что в период с 30 января по 15 марта 2018 года, в квартире подозреваемого, проживающего в многоквартирном доме по улице Космонавтов, регулярно собирались компании молодых людей различного возраста, состоящие на учете у врача-нарколога. Они занимались изготовлением и употреблением наркотических средств. С хозяином квартиры также расплачивались дозой наркотика.
Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, пояснив, что действительно разрешал молодым людям собираться у него дома, так как сам является активный потребителем наркотических средств.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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