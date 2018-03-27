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Директор ижевского предприятия похитил имущество на сумму в 60 млн рублей
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Директор ижевского предприятия похитил имущество на сумму в 60 млн рублей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Татарстан. Директора ижевского предприятия похитил имущества на сумму в 60 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, мужчина не выполнил стоимость зданий своим бизнес партнерам.
Известно, что 51-летний директор «Эковата-Иж» в феврале 2015 года являясь единственным учредителем предприятия, обратился к троим совладельцам зданий на территории «Государственного казанного научно-производственного предприятия им. В. И. Ленина», с предложением организовать там строительство деревянных каркасных зданий.
В марте 2015 года по соглашению сторон 4 здания были внесены в уставный капитал ООО «Эковата-Иж», а двое его совладельцев включены в состав учредителей предприятия. При этом коммерсант обязался выплатить им половину стоимости зданий, соответствующей его доле в общем бизнесе.
Однако взятые на себя обязательства он не выполнил. При этом, в апреле 2015 года указанные объекты он вывел из уставного капитала, оформив право собственности на аффилированных лиц. После этого, с целью легализации имущества, злоумышленник продал его.
«Общая сумма причиненного ущерба составила более 60 млн рублей. Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее наложенный арест на похищенное имущество сохранен до завершения гражданского судопроизводства по искам потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.
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