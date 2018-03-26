Вынесен приговор по делу экс-председателя «Дуслык-Строя»

Двое фигурантов дела вину так и не признали и лишь незначительно возместили ущерб. На имущество на общую сумму в 347 миллионов рублей наложен арест, в том числе — на объект незавершенного строительства и элитные иномарки.

Дело еще одного руководителя ЖСК, экстрадированного из Кипра , выделено в отдельное производство.