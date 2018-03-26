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Вынесен приговор по делу экс-председателя «Дуслык-Строя»
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Вынесен приговор по делу экс-председателя «Дуслык-Строя» 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Двое фигурантов дела вину так и не признали и лишь незначительно возместили ущерб. На имущество на общую сумму в 347 миллионов рублей наложен арест, в том числе — на объект незавершенного строительства и элитные иномарки.
Суд приговорил их к четырем годам колонии общего режима.
Дело еще одного руководителя ЖСК, экстрадированного из Кипра, выделено в отдельное производство.
«ФедералПресс» напоминает, что по мошеннической схеме была создана фиктивная компания, которая якобы должна была вести активное строительство. Причем клиентам они собщили о поддерке проекта горадминистрацией. От граждан мошенники получили 307 миллионов рублей, которые потратили на покупку элитных авто. Часть средств председатель ЖСК перевал на счета кипрских банков
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