Костромич украл из микроавтобуса навигатор и инструменты

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в пятницу, 23 марта. Владелец машины заявил о пропаже в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого 26-летнего мужчину.

Тот признался, что заметил приоткрытую дверь микроавтобуса. Он хотел взять из салона только пачку сигарет, но в итоге решился на серьезную кражу. Мужчина забрал навигатор, шуруповерт и набор инструментов.

Позже шуруповерт и набор инструментов он отдал в качестве оплаты такси, а навигатор подарил знакомой за то, что та накормила его обедом и дала 200 рублей. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.