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Костромич украл из микроавтобуса навигатор и инструменты
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Костромич украл из микроавтобуса навигатор и инструменты 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в пятницу, 23 марта. Владелец машины заявил о пропаже в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого 26-летнего мужчину.
Тот признался, что заметил приоткрытую дверь микроавтобуса. Он хотел взять из салона только пачку сигарет, но в итоге решился на серьезную кражу. Мужчина забрал навигатор, шуруповерт и набор инструментов.
Позже шуруповерт и набор инструментов он отдал в качестве оплаты такси, а навигатор подарил знакомой за то, что та накормила его обедом и дала 200 рублей. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
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