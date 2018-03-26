Ещё
Житель Красноярского района выращивал коноплю в своем доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Красноярского района выращивал коноплю в своем доме 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В полицию поступило сообщение о том, что житель поселка Мирный в собственном доме занимается культивированием наркотикосодержащих растений. На сигнал правоохранители отреагировали немедленно. Во время обыска в жилище 27-летнего подозреваемого полицейские изъяли высушенную коноплю массой 344 грамма, а также 294 грамма марихуаны, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Кроме того, в ходе обследования комнаты оперативники обнаружили теплицу, оборудованную вентиляцией и освещением, в которой росли кусты запрещенного растения. Удалось установить, что семена для выращивания мужчина заказывал через интернет. Полученное из растений «зелье» он употреблял в компании приятелей. В будущем злоумышленник планировал сбывать плоды нелегальной деятельности посторонним. Сейчас задержанному предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, его дальнейшую судьбу определит суд.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
Расследование гибели подростка из Тольятти возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России Онлайн-знакомство обернулось для двух несовершеннолетних занятием проституцией в Самаре В Безенчуке посетитель офиса организации оставил женщину без телефона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов554
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно233
США высылают российских дипломатов300
В МИД РФ отреагировали на решение Запада39
У Украины заканчивается газ39
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение