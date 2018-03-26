Житель Красноярского района выращивал коноплю в своем доме 

В полицию поступило сообщение о том, что житель поселка Мирный в собственном доме занимается культивированием наркотикосодержащих растений. На сигнал правоохранители отреагировали немедленно. Во время обыска в жилище 27-летнего подозреваемого полицейские изъяли высушенную коноплю массой 344 грамма, а также 294 грамма марихуаны, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Кроме того, в ходе обследования комнаты оперативники обнаружили теплицу, оборудованную вентиляцией и освещением, в которой росли кусты запрещенного растения. Удалось установить, что семена для выращивания мужчина заказывал через интернет. Полученное из растений «зелье» он употреблял в компании приятелей. В будущем злоумышленник планировал сбывать плоды нелегальной деятельности посторонним. Сейчас задержанному предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, его дальнейшую судьбу определит суд.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области