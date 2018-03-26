СК возбудил дело о многомиллионном долге по зарплате на челябинском предприятии

"Дело по факту невыплаты заработной платы работникам промпредприятия «Резерв» в сумме более 36 млн рублей возбуждено по материалам прокуратуры , куда ранее обратились работники промпредприятия", — сказал собеседник агентства.

По данным управления, долг по зарплате перед 301 сотрудником предприятия копился с октября 2017 года по январь 2018 года.