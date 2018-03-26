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Жителя Куньи будут судить за кражу бензопилы
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Жителя Куньи будут судить за кражу бензопилы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Уголовное дело по краже направлено в суд в Куньинском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Следователями отделения полиции по Куньинскому району окончено расследование и после утверждения прокурором района обвинительного заключения передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя.
По версии следствия, 14 декабря 2017 года 42-летний житель поселка Кунья после распития спиртных напитков решил сходить к приятелю в деревню Петелино Куньинского района. Однако, друга дома не оказалось. И тогда «гость» найденным на улице камнем разбил стекло в оконной раме и проник в дом. Отсюда он похитил бензопилу стоимостью пять тысяч рублей. Краденое обвиняемый продал, а полученные деньги потратил на приобретение спиртных напитков.
Благодаря профессиональным действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, личность злоумышленника была установлена. Следствием собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему.
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