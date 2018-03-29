Жительница Перми подозревается в серии краж у пенсионеров

Пермские полицейские раскрыли серию имущественных преступлений, совершенных в отношении пенсионеров. Подозреваемой оказалась неработающая и ранее судимая местная жительница 1976 года рождения.

Правоохранители установили, что противоправная деятельность осуществлялась на территории Орджоникидзевского района Перми в период с июня по сентябрь прошлого года. Злоумышленница, представляясь сотрудником госучреждения, проникала в квартиры потерпевших под предлогом получения квитанции, либо размена денежных средств, либо сбора данных. В процессе разговора узнавала, где пожилые люди хранят деньги и, пользуясь моментом, похищала сбережения.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, впоследствии объединенные в одно производство. В отношении женщина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции предполагают, что она может быть причастна к другим аналогичным преступлениям.