В Перми осудили женщину, которая совершала кражи из торговых центров 

Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, жительница Перми промышляла в торгово-развлекательных центрах более полутора лет: с 31 марта 2016 года по 14 октября 2017 года. Она заходила в различные отделы и торговые залы и похищала вещи, после чего скрывалась с места происшествия. Ущерб от её действий превысил 76 тысяч рублей. Похищенным злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению.
Женщину приговорили к одному году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.