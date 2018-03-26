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Задержанная за сбыт наркотиков женщина употребила в ОВД «Марьино» неизвестное вещество и умерла
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Задержанная за сбыт наркотиков женщина употребила в ОВД «Марьино» неизвестное вещество и умерла 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины в столичном отделе полиции, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 21 марта. В ОВД «Марьино» доставили 38-летнюю москвичку, задержанную за сбыт наркотиков по ст. 228 УК РФ.
«Перед личным досмотром было принято решение о приглашении понятых, в связи с чем женщину оставили наедине с сотрудницей полиции. Задержанная при полицейской достала из трусов неустановленный предмет и употребила его, а вскоре почувствовала себя нехорошо. На место вызвали «скорую помощь», но спасти гражданку не удалось, она умерла в отделе полиции», — сказал источник.
Тело направили в морг для установления причины смерти. По факту случившегося сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
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