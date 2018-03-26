Житель Ногинска изнасиловал 11‐летнюю девочку в рейсовом автобусе

24 марта в полицию Ногинска обратился мужчина и заявил, что его 11‐летняя дочь была изнасилована в салоне рейсового автобуса. Случай произошел 13 марта. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах

Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, который надругался над девочкой. Им оказался

49-летний

местный житель.

В его отношении заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетнего ребенка.