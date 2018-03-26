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Житель Ногинска изнасиловал 11‐летнюю девочку в рейсовом автобусе
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Житель Ногинска изнасиловал 11‐летнюю девочку в рейсовом автобусе 

360tv.ru 53 минуты назад
24 марта в полицию Ногинска обратился мужчина и заявил, что его 11‐летняя дочь была изнасилована в салоне рейсового автобуса. Случай произошел 13 марта. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.
Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, который надругался над девочкой. Им оказался
49-летний
местный житель.
В его отношении заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетнего ребенка.
Полицейский из подмосковного города Раменское обратился в местную дежурную часть с заявлением о том, что его дочь была изнасилована. По словам отца потерпевшей, 14 марта неизвестный отвез девочку в лес и совершил злодеяние. Насильника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.
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