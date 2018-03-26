Подмосковный житель изнасиловал 11-летнюю девочку 

В салоне рейсового автобуса в Ногинске мужчина изнасиловал 11-летнюю школьницу.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, преступление было совершено ещё 13 марта. Однако отец пострадавшей обратился в полицию лишь 24 марта.
Сразу после этого начались поиски злоумышленника. Накануне его задержали. Им оказался ранее судимый за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка 49-летний местный житель.
В его отношении заведено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотрудники правоохранительных органов Москвы, задержали 23-летнего приезжего, который сексуально домогался к 12-летнему мальчику.
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