Подмосковный житель изнасиловал 11-летнюю девочку

В салоне рейсового автобуса в Ногинске мужчина изнасиловал 11-летнюю школьницу.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , преступление было совершено ещё 13 марта. Однако отец пострадавшей обратился в полицию лишь 24 марта.

Сразу после этого начались поиски злоумышленника. Накануне его задержали. Им оказался ранее судимый за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка 49-летний местный житель.

В его отношении заведено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотрудники правоохранительных органов Москвы , задержали 23-летнего приезжего, который сексуально домогался к 12-летнему мальчику.

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