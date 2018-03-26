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Житель Балакова задолжал своей дочери 900 тысяч рублей алиментов
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Житель Балакова задолжал своей дочери 900 тысяч рублей алиментов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Балакове енерадивый отец задолжал своей дочери 900 тысяч рублей по алиментам. Местный житель не выполнял вродительских обязанностей, хотя его заработок позволял отчислять на воспитание несовершеннолетней хорошую сумму. 42-летний мужчина не выполнял даже требования суда., не испугали его и административные наказания. Прокуратура города направила в суд очередное дело.
— С апреля прошлого года по январь этого образовались новые долги в размере более 81 тысячи рублей, — рассказали АиФ-Саратов в областной прокуратуре.
И общая сумма задолженности по алиментам превысила 900 тысяч рублей.
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