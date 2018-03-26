Информацию о развратных действиях в отношении детей проверяют в Ростове 

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, в ряде СМИ появилась информация о том, что в кинотеатре на проспекте Михаила Нагибина неизвестный мужчина подсаживался к детям, находившимся в зале без родителей, угощал конфетами и совершал развратные действия.
Следственным отделом по Ворошиловскому району регионального СУ СКР организована доследственная проверка по факту сообщений СМИ.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.